Lost Frequencies heizt am Samstag, 21. Mai, dem Publikum auf der Großen Bleiche ein. Er sorgt für den krönenden Abschluss des SWR3 Open Air auf der SWR Bühne zum Landesjubiläum 75 Jahre Rheinland-Pfalz. Der Eintritt ist frei.

Hinter Lost Frequencies steckt der Producer und DJ Felix de Laet aus Belgien. Er begann seine Karriere im Jahr 2015. Seine beiden ersten Singles "Are You With Me" und "Reality" hielten sich vier Wochen auf Nummer eins der deutschen GFK Singlecharts.

Remixe für Superstars wie Justin Bieber, Miley Cyrus oder Sia

Sein Repertoire wurde allein bei Spotify über zwei Milliarden mal gestreamt. Zudem entwickelte Felix de Laet Remixe für Superstars wie Justin Bieber, Miley Cyrus oder Sia und spielte einige der größten Festivals der Welt. Der Song "Where Are You Now" hat mittlerweile mehr als 320 Millionen Streams gesammelt, war unter anderem Top 10 der Europäischen Airplay Charts, Top 20 der Spotify Global Charts und Top 15 der Global Shazam Charts.

Datum: Samstag, 21. Mai 2022 Beginn: 23:00 Uhr

Eintritt: frei

Häufige Fragen und Antworten