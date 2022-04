Die Singer-Songwriterin Emily Roberts eröffnet am Samstag, 21. Mai, das große SWR3 Open-Air in Mainz. 2019 war ihr Cover von "Bitter Sweet Symphony", das sie zusammen mit dem DJ-Duo Gamper & Dadoni veröffentlichte, 13 Wochen in den deutschen und 21 Wochen in den österreichischen Airplay-Charts. Im Februar nahm Roberts mit ihrem Song "Soap" am deutschen Vorentscheid "Germany 12 Points" für den Eurovision Song Contest 2022 teil.

Emily Roberts selbst sagt, dass sie die Musik von Kate Nash, Amy Winehouse und Laura Marling geprägt habe. Genremäßig lässt sie sich nicht einschränken. Nach gefeierten Supportshows für Tom Grennan, LEA oder James Blunt erschien Mitte September 2021 ihr EP-Debüt "4-Chord-Songs From My Garage". Das Jahr 2022 begann bei Emily Roberts nicht weniger turbulent: Nach dem Single-Release von Dinosaurs erscheint im April ihre EP "thank you for leaving." Datum: Samstag, 21. Mai 2022 Beginn: 17:30 Uhr

Eintritt: frei

