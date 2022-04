Alvaro Soler präsentiert am Samstag, 21. Mai, auf der SWR Bühne auf der Großen Bleiche Songs aus seinem neuen Album "Magia". Neben ihm treten Künstler wie Milow, Tom Grennan sowie Lost Frequencies auf dem SWR3 Open Air anlässlich des Landesjubiläums Rheinland-Pfalz auf.

Was Avaro Soler mit seiner Musik erlebt hat, kann man als modernes Märchen bezeichnen. Quasi direkt von der Uni katapultierten seine Songs den spanisch-deutschen Musiker in die Charts in ganz Europa, Lateinamerika und auf Bühnen in aller Welt. Mehr als 80 Gold- und Platinauszeichnungen weltweit, zwei Millionen verkaufte Alben, insgesamt über 2,5 Milliarden Audiostreams und 1,5 Milliarden Streams für seine Videos; plus Shows mit Superstar J-Lo in Las Vegas und Miami.

Nach einer Auszeit erschien im Sommer 2021 eine neue Single sowie das gleichnamige Album "Magia". Alvaro Soler präsentiert seine Hits beim SWR3 Open Air zum Jubiläum 75 Jahre Rheinland-Pfalz.

Datum: Samstag, 21. Mai 2022 Beginn: 21:30 Uhr

Eintritt: frei

Häufige Fragen und Antworten