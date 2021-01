Wie date ich in Corona-Zeiten? Was tun gegen Cybermobbing? Und wie werde ich nervige Pickel los? Im neuen Aufklärungsformat „Losgefragt“ für Pre-Teens im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren beantworten die drei Influencer*innen Kiko, Kostas und Leonie genau solche Fragen rund um Pubertät und Identitätsfindung. Zu sehen sind die Videos im Youtube-Kanal SWR Kindernetz PLUS und in der ARD-Mediathek – smart produziert im heimischen Wohnzimmer, wie uns Host Leonie im Video erklärt.