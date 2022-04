In virtuelle Welten tauchen, sich einmal wie ein*e Nachrichtenspecher*in fühlen oder in die Rolle eines DJs oder einer DJane schlüpfen: In der SWR Medienlounge auf dem Ernst-Luswig-Platz präsentieren sich von Freitag bis Sonntag, 20.-22. Mai, jeweils zwischen 11 und 17 Uhr die verschiedenen Radiosender und Redaktionen des SWR. Die Wiese und ein abwechslungsreiches Catering-Angebot laden zum Entspannen und Genießen ein.

Die SWR Medienlounge auf dem Ernst-Ludwig-Platz öffnet vom 20.-22. Mai täglich von ca. 11-17 Uhr ihre Pforten (Samstag voraussichtlich bis 16 Uhr). Einfach vorbeikommen und an verschiedenen Stationen Medien erleben! Bei SWR Aktuell zum Beispiel kann man sich in der Teleprompter-Challenge behaupten und sie wie ein*e Nachrichtensprecher*in in der Live-Sendung fühlen. Auch bei DASDING schlüpft man in eine andere Rolle: Als DJ entwickelt man dort seinen ganz eigenen Sound. Mit SWR Virtuell spaziert man mitten in der Stadt ganz gemütlich mittels einer VR-Brille durch den virtuellen SWR. Daneben gibt es noch viele weitere Angebote zu entdecken. Häufige Fragen und Antworten