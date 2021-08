per Mail teilen

Das Team ist klein, aber der Erfolg groß: Denn auch die neueste Erfindung aus dem SWR Audio Lab, die Radio-App, mit der man Lieblingsmusik jederzeit wieder anhören kann, sorgt nicht nur bei den Nutzer*innen für großes Aufsehen. Aktuell tüftelt die zwei-Mann-Gruppe schon am nächsten Projekt – an neuen Audio-Anwendungen fürs Auto. Wie die Arbeit am Radio der Zukunft aussieht, zeigt Christian Hufnagel im Video.