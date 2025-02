Kommen Sie mit auf eine Tour durch das neue Studio des Südwestrundfunks in Mannheim. Am Samstag, 29.3.2025 von 13:00 bis 18:00 Uhr, und am Sonntag, 30.3.2025 von 10:00 bis 17:00 Uhr, können Sie erleben, wie Beiträge für Fernsehen, Online und Hörfunk entstehen und was an Technik dafür nötig ist. Blicken Sie hinter die Kulissen des Studiobetriebs!

Ort: SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen

Hermann-Heimerich-Ufer 2

68167 Mannheim

+49 621 4104 0

Studio.Mannheim@SWR.de

Eintritt: frei Programm: Teilnahme nur mit Anmeldung möglich Seit dem vergangenen Jahr ist das SWR Regionalstudio Mannheim-Ludwigshafen am neuen Standort am Neckarufer in Betrieb. Hier arbeiten rund 90 Menschen. Sie berichten aus der Metropolregion Rhein-Neckar für die Programme des SWR und der ARD. Hier entstehen aktuelle Regionalnachrichten für den SWR Hörfunk genauso wie berührende Filme für die SWR Landesschau. Werfen Sie einen Blick hinter die markante Fassade des Studiogebäudes! Schauen Sie sich an, wie wir arbeiten. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich. Melden Sie sich jetzt für Ihren persönlichen Rundgang durch das SWR-Studio Mannheim-Ludwigshafen an: Hier für die Besucherführung anmelden SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen ©Marius Hanslian/SWR SWR Marius Hanslian