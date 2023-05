Sebastian Demuth: Beyond Entertainment - warum sich der SWR im Bereich Gaming engagiert, dargestellt an den SWR Innovationen TATORT-Game und KlimakriseVR

Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, treibt die Medienwelt an und spielt in viele Bereiche hinein: Streaming-Dienste, die Filmindustrie, das IOC und viele andere mischen mit - auch der SWR. Welche Trends kommen auf uns zu? Was bedeuten sie für die Zukunft des Journalismus? Wie wird die große ARD-Traditionsmarke TATORT zum Game? Wie kann Gaming neue Netzwerke und Kompetenzen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schaffen? Und… wie sehen Games aus, die einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten? Sebastian Demuth, Innovation-Manager im SWR X Lab, gibt Antworten im Video.