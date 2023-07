Sarah Stein: Future of Content – wie Algorithmen und KI den Journalismus verändern

ChatGPT und andere KI-Content-Generierungsprogramme gewinnen immer mehr an Bedeutung. Im journalistischen Wettkampf um Sichtbarkeit und Relevanz im Digitalen ist damit ein neuer Player im Spiel. Wie wird künstliche Intelligenz den Journalismus verändern? Welche Chancen und Grenzen gibt es? Sarah Stein, SWR Head of Search Experience, gibt einen Einblicke in ihre Arbeit und zeigt, wie KI Journalistinnen und Journalisten unterstützen und auch im Kampf gegen Desinformation helfen kann. Sie beleuchtet jedoch auch die Herausforderungen und Aufgaben vor die KI Medienschaffende stellt und was jetzt getan werden muss, um auf eine KI-Zukunft vorbereitet zu sein. Ihren kompakten Impulsvortrag

„Future of Content“ – wie Algorithmen und KI den Journalismus verändern“ sehen Sie im Video.