Sabine Selzer: Die Frau hinter der SWR aktuell App

Sabine Selzer ist Softwareentwicklerin und arbeitet zurzeit an der neuen SWR aktuell App.



Ihr Job: Wünsche und Anforderungen aus den Redaktionen und vor allem das Nutzerfeedback in die App einzuarbeiten. Dabei kommt ihr zugute, dass sie kürzlich den Master of Science im Fachgebiet „Mensch-Computer-Interaktion“ berufsbegleitend gemacht hat. Nutzerzentriertes Denken liegt der Medieninformatikerin besonders am Herzen und wenn dann noch inspirierende Nutzervorschläge bei ihr ankommen, ist der Arbeitstag perfekt. Im Video gibt Sabine Selzer Einblick in ihren technisch-kreativen Beruf.