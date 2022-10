Miteinander ins Gespräch zu kommen und mehr voneinander zu erfahren, war das Ziel der Veranstaltung „Russlanddeutsche treffen SWR“ im SWR Studio Freiburg. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, welche Geschichten aus der russlanddeutschen Community der SWR erzählen sollte und wie die Berichterstattung bei den Menschen ankommt. Daraus entwickelte sich eine konstruktive Diskussion, die demnächst im Studio Heilbronn fortgesetzt wird.

„Wir haben einen wunderbaren Abend erlebt, auf dem uns viel Vertrauen entgegengebracht wurde. Bei diesem Treffen ging es vor allem um zukunftsorientierte Fragen und um die mediale Versorgung von einer Million baden-württembergischer Bürger mit russlanddeutschem kulturellem Hintergrund. Wenn ein großer Sender wie der SWR seine Aufmerksamkeit gerade uns zur Verfügung stellt, dann ist das nicht unbedingt selbstverständlich. Dafür und für die Offenheit danken wir herzlich.“

Ernst Strohmaier, Vorsitzender LmDR BW, mit Stefanie Schneider, SWR Landesdirektorin BW, beim Get-together SWR Patricia Neligan

Gäste aus ganz Baden-Württemberg

Alina Braun, SWR Journalistin und Moderatorin des Abends, kam selbst im Alter von vier Jahren mit ihrer russlanddeutschen Familie aus Kasachstan nach Deutschland. Sie begrüßte die Gäste, die der Einladung von SWR und der Landesgruppe Baden-Württemberg der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (LmDR) gefolgt waren: darunter Vertreterinnen und Vertreter der vielen Kreisgruppen von Lahr bis Ulm, des Landesvorstands sowie der Deutschen Jugend aus Russland, der Jugendorganisation der LmDR.

Vom SWR nahmen Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin BW, Anna Koktsidou, SWR Beauftragte für Vielfalt und Integration, sowie weitere Programmverantwortliche teil.

Los ging es mit einer Vorstellung des Südwestrundfunks. Am Beispiel verschiedener Reportagen und Beiträge aus dem gesamten SWR Sendegebiet zeigte Alina Braun, wie der SWR über die Community berichtet und wie Redakteure und Redakteurinnen arbeiten.

„Durch meine russlanddeutschen Wurzeln kenne ich das Gefühl der Community, in bestimmte Schubladen gesteckt zu werden. Ich kenne als Reporterin aber auch den Redaktionsalltag. Journalisten fehlt es leider oft an Zeit und Wissen, um die heterogene Gruppe der Russlanddeutschen nicht nur in Klischees abzubilden. Die Veranstaltung hat Verständnis auf beiden Seiten gefördert – und mehr Vertrauen in den SWR.“

Impressionen vom Dialog-Event „Russlanddeutsche treffen SWR“

Kritik und wertvolle Gespräche

In der Diskussion zeigten sich drei Kernanliegen der Gäste: Mehr Sichtbarkeit in den Programmen des SWR und Vermittlung von mehr Hintergrundwissen über die lange Migrationsgeschichte der Community in Russland und Deutschland. Genauso aber auch Unterstützung bei dem Ziel, Vorurteile gegenüber Russlanddeutschen abzubauen und Klischees zu vermeiden. Verbunden damit war die Kritik, dass die russlanddeutsche Community oft in den Medien – auch im SWR – falsch dargestellt würde. Die SWR Verantwortlichen betonten ihrerseits, dass die Redakteurinnen und Redakteure auf gute Kontakte angewiesen seien und ermutigten die Gäste, verstärkt mit ihren Geschichten auf den SWR zuzugehen.

„Sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, bringt nichts. Wir müssen mehr voneinander erfahren, mehr voneinander lernen, um dann auch Klischees zu vermeiden. Das ist letztlich der Boden, auf dem wir als Journalistinnen und Journalisten besser arbeiten können. Beide Seiten haben deutliches Interesse daran, uns gegenseitig besser zu verstehen. Es ist ein erster guter Schritt.“

Weiteres Treffen geplant

Der Austausch in großer Runde wurde beim anschließenden Get-together in persönlichen Gesprächen fortgesetzt. Einig waren sich alle, dass es ein wichtiger erster Schritt war, von dem alle profitieren. Und der Dialog geht weiter – bei „Russlanddeutsche treffen SWR“ am 25. Oktober im Studio Heilbronn.

Weitere Stimmen zu „Russlanddeutsche treffen SWR“

„Es war ein interessantes und wichtiges Treffen. Für uns junge Menschen war es besonders spannend, weil neue Perspektiven aufgezeigt wurden.“

Roman Ramenski, Bundesvorsitzender Deutsche Jugend aus Russland, im Gespräch mit Esther Saoub und Stefanie Schneider SWR Patricia Neligan

„Es ist gut, dass wir uns künftig besser austauschen wollen, weil uns als SWR alle gesellschaftlichen Gruppen wichtig sind und wir den Auftrag haben, sie zu erreichen. Im Studio Freiburg und im SWR-Büro in Offenburg haben wir Reporterinnen und Reporter, die nahe dran sind an den Themen und den Menschen in der Region – darin sehe ich einen großen Vorteil – auch für die Deutschen aus Russland.“

„Russlanddeutsche treffen SWR“ im Studio Freiburg: (v.l.n.r.) Esther Saoub (SWR), Alina Braun (SWR), Olesja Romme (LmDR), Stefanie Schneider (SWR), Ernst Strohmaier (LmDR), Lilia Antipow (Haus des Deutschen Ostens), Waldemar Eisenbraun (Bayerisches Kulturzentrum der Deutschen aus Russland), Christoph Ebner (SWR), Anna Koksidou (SWR) SWR Patricia Neligan

„Der Abend war kontrovers, und genau deshalb bereichernd. Und er hat mich mal wieder an eine der wichtigsten Fertigkeiten des Journalismus erinnert: Zuhören.“

„Die Russlanddeutschen haben in den vergangenen Jahrzehnten in weiten Teilen eine enorme Integrationsleistung gezeigt. Trotzdem begegnen einem großen Teil der Community die immer gleichen Stereotype und Vorurteile. Diese abzubauen, die Sensibilität für ihre Belange zu fördern, aber auch Verständnis für unsere Arbeit zu fördern – dazu hat die Veranstaltung sehr gut beigetragen.“

Anna Koktsidou, SWR Beauftragte für Vielfalt und Integration, beantwortet die vielen Fragen der Gäste SWR Patricia Neligan