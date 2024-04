Regionalreporterin Laura Bisch

Laura Bisch entdeckte ihre Leidenschaft für Journalismus schon früh bei einem Schülerpraktikum. Seit 2017 arbeitet sie für den SWR. Als Nachrichtensprecherin und Online-Redakteurin begann sie im Funkhaus Baden-Baden, bevor sie 2020 das SWR-Volontariat startete. Seit 2021 arbeitet sie im Studio Karlsruhe als multimediale Reporterin. Den Nachrichten blieb Laura Bisch hier zwar treu – entdeckte aber auch das Fernsehen und Bewegtbildproduktionen für sich. Das Besondere an ihrem Beruf ist für die junge Redakteurin, Menschen treffen zu können, die aus ihrem Leben erzählen und neue Perspektiven eröffnen – und das in der Region, in der sie geboren ist. Ihre Freizeit verbringt Laura Bisch am liebsten bei Konzerten, auf Reisen oder vor dem Livestream eines Eiskunstlauf-Wettbewerbes.