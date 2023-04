Aus „Naber? Was geht!“ wird „Migratöchter“

per Mail teilen

Umbenennung des Instagram-Kanals schärft das Profil / Inhalte bleiben unverändert / „Migratöchter“ im April auf Instagram

Der Instagram-Kanal „Naber? Was geht!“ bekommt einen neuen Namen und heißt dann „Migratöchter“. Der Kanal startete im Jahr 2021 als ein Format für junge Frauen mit türkischer und kurdischer Migrationsgeschichte: „Naber“ ist Türkisch und bedeutet „Was geht“. Die Namensänderung resultiert aus der Erweiterung der ursprünglichen Zielgruppe. Mittlerweile zeigt der Insta-Kanal die Perspektiven und die Erfahrungen von Frauen mit unterschiedlichen Migrationsgeschichten. „Migratöchter“ ist demnächst unter instagram.com/migra_toechter/ zu finden.

„Migratöchter“ empowert junge Frauen mit Migrationsgeschichte

Der neue Name „Migratöchter“ unterstreicht die Offenheit und Vielfalt der Seite und drückt gleichzeitig den Kern des Formats aus: die weibliche, migrantische Perspektive. Mit der Öffnung der Seite für alle postmigrantischen Frauen wird eine breitere Zielgruppe erreicht und es sollen mehr Frauen ermutigt werden, sich an den Diskussionen zu beteiligen. Der neue Name repräsentiert die größere Community.

Diversität, Respekt, Zusammenhalt

Die Inhalte des Kanals bleiben unverändert. Weiterhin setzt sich das Format für mehr Diversität, Respekt und Zusammenhalt ein, erzählt Geschichten von inspirierenden postmigrantischen Frauen und bietet einen geschützten Raum für Diskussionen.

