QR-Code-Schnitzeljagd

Schau dir das Video an und notiere dir die Lösungsbuchstaben!

Gewinne eins von fünf DAB+ Radios!

Auf dem Gelände verteilt findest du vier bunte Schnitzeljagd-Stationen mit QR-Codes. Die Codes führen dich zu einem unserer Digitalangebote. Scanne den Code mit deinem Smartphone ein, schau dir ein kurzes Video an und erfahre neue Lösungsbuchstaben. Sobald du das Lösungswort gefunden hast, kannst du die ausgefüllte Karte, die du an jeder Station zum Mitnehmen findest, in unsere Lostrommel werfen. Die Lostrommel ist mit Luftballons gekennzeichnet. Wir ermitteln nach Abschluss der Veranstaltung fünf Gewinner*innen, den Gewinn versenden wir dann per Post an die angegebene Adresse. Viel Spaß!

Teilnahmebedingungen

Wer die Karte nach den Vorgaben vollständig ausfüllt, ist teilnahmeberechtigt. Es werden unter allen Teilnehmenden, die das Lösungswort korrekt ausgefüllt haben, fünf Digitalradios verlost. Ansprüche auf ersatzweise Barauszahlung des Gewinns bestehen nicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner dürfen nicht teilnehmen. Mit der Anmeldung erklären die Teilnehmenden ihr Verständnis mit den Teilnahmebedingungen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht und eine Löschung kann jederzeit verlangt werden.