Die Themen nun: Flucht, Vertreibung, Heimat

Zhenia Berezhna (Evgenija Spaschenko) ist eine ukrainische Schriftstellerin, Bloggerin sowie Co-Autorin des ausgezeichneten Podcast „Ковен Дур“. In ihren Märchen und Gleichnissen für Erwachsene interpretiert sie magische Geschichten neu. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine kam sie 2022 nach Deutschland. Als Stipendiatin des Writers in Exile-Programms des PEN-Zentrums Deutschland begann sie, einen autofiktionalen Roman über Krieg, Leben als Geflüchtete und Kunst zu schreiben. In ihrem Podcast „(Not) About War“ erzählt sie die Geschichten von Kunstschaffenden, deren Leben und Werk vom Krieg betroffen wurde.