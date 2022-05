Die "Rückblende 2021", der deutsche Preis für politische Fotografie und Karikatur, kommt ins SWR Funkhaus nach Mainz. Nach der Vernissage am 14. Juni ist die Ausstellung bis 1. Juli von Montag - Freitag für Besucher geöffnet.

Die Rückschau auf die politischen Ereignisse des Vorjahres ist immer wieder spannend. Ob die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, die anhaltende COVID-19-Pandemie und deren Folgen oder die erstmalige Bildung einer Koalition von SPD, FDP und Grünen nach den Bundestagswahlen: die Fotografen und Karikaturisten legen den Finger in die Wunde, zeigen das Bild hinter dem Bild und werfen ein Schlaglicht auf Ereignisse, die auch in diesem Jahr noch aktuell sind.

Von Mitte Juni bis Anfang Juli können Sie eine Auswahl der Einsendungen in unserer Ausstellung im SWR Funkhaus, Foyer „Haus am Tor“ sehen.

Die Ausstellung wird von SWR-Landessenderdirektorin Ulla Fiebig und der Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien, Staatssekretärin Heike Raab eröffnet.

Coronabedingt wird die Vernissage am 14. Juni nur in kleinem Rahmen mit Sektempfang stattfinden.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von 20 Personen um Anmeldung per Mail an: swrlive!@swr.de

Eine Rückmeldung erhalten Sie von uns am 7. Juni 2022.

Auch bitten wir um Verständnis, dass beim Einlass ein tagesaktueller negativer Schnelltest vorgelegt werden muss.

Ausstellung bis 1.7.2022, Montag bis Freitag 9 – 17 Uhr