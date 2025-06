Viola Granow stellt bei ihrer Arbeit die Nutzer:innen und ihre Bedürfnisse konsequent in den Fokus.

Biografie

Viola Granow (M.A.), Jahrgang 1992, arbeitet als Research Consultant für den ARD-Vorsitz. Nach dem Studium der Publizistik, Soziologie sowie Medien- und Kommunikationsforschung in Mainz und Paris war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Publizistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 2018 kam sie als Referentin der Programmgeschäftsführung zu funk (Content-Netzwerk von ARD und ZDF für 14- bis 29-Jährige). Seit Ende 2020 gehörte sie zum Gründungsteam des SWR X Labs, wechselte dann mit dem ARD Vorsitz des SWR in die Medienforschung.

So arbeite ich für den SWR

Im Rahmen des ARD-Prozesses bin ich für Medienforschungsthemen zuständig, begleite Prozesse und koordiniere Projekte. Außerdem berate ich für die SWR-Medienforschung Redaktionen – zum Beispiel in der Formatentwicklung – und helfe dabei, die Bedürfnisse der Nutzer:innen besser zu verstehen und mit Usertests & Co Formate noch besser zu machen. In diesem Rahmen führe ich beispielsweise Grundlagenstudien durch. Auch Vernetzung mit anderen ARD-Anstalten gehört zu meinem Arbeitsalltag, so zum Beispiel im Rahmen des ARD Playbook Formatentwicklung. Das Thema New Work und die Formen der Zusammenarbeit sind weitere Aufgabengebiete, die mir sehr wichtig sind.

Als Speakerin im Einsatz

Workshops und Inputs auf Medientagungen (z.B. Jugendmedientage und Z2X-Tagung von ZEIT Online)

Lehrauftrag an der Uni Mainz, verschiedene Praxisseminare

Impulsvorträge und Workshops an Bildungseinrichtungen

Diverse Vorträge auf wissenschaftlichen Fachtagungen/Konferenzen (national und international)

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… entdecke ich gerne neue Länder, Kulturen und Geschmäcker. Außerdem bin ich Teil eines Musicalensembles.

