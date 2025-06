per Mail teilen

Thomas Reutter ist im SWR der Pionier in Sachen partizipativer Journalismus. Seine Projekte ‚#Abgasalarm‘, ‚#zuLAUT!‘,‚#besserRadfahren‘ gelten in der ARD als vorbildlich.

Biografie

Neben seinem Studium der Politikwissenschaft und Wissenschaftslehre in Mannheim arbeitete Thomas Reutter als freier Autor für die ARD Sendungen Monitor, Tagesthemen sowie ARD Morgenmagazin und schrieb für die Frankfurter Rundschau. Von 1995 bis 1998 produzierte er als Fernsehreporter im SWR (vormals SDR) Studio Mannheim Berichte und Filme. Von 1998 bis 2013 war er Investigativ-Reporter in der Redaktion des ARD Politikmagazins Report Mainz. Seit 2013 ist Thomas Reutter Redakteur in der Abteilung „Film und Doku“ des SWR. Als Autor und als Redakteur wurde er mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet.

So arbeite ich für den SWR

Als stellv. Leiter der Redaktion ‚betrifft‘ betreut er Dokus fürs Fernsehen und alle Plattformen. Darüber hinaus entwickelt er Mitmachaktionen, Events und multimediale Projekte.

Als Speaker im Einsatz

Universität Mannheim

Universität Münster

Und wenn ich nicht im Dienst bin...

veranstalte ich mit der Mannheimer Künstler-Initiative INDUSTRIETEMPEL e.V. seit 1989 außergewöhnliche Projekte für außergewöhnliche Orte, z.B. Ausstellungen oder Aufführungen in Klär-, Pump- und Wasserwerken, Abluftschächten, Bunkern, Türmen …

Unterwegs auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de