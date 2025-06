per Mail teilen

Thomas Dauser, Jahrgang 1975, lebt permanente Veränderung und ist davon überzeugt, dass Innovation im wahrsten Sinne des Wortes überlebensnotwendig ist.

Biografie

Thomas Dauser, Jahrgang 1975, studierte in Tübingen Allgemeine Rhetorik und Politikwissenschaft. Ab 2004 arbeitete er beim SWR in Mainz zunächst als Autor für das Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ im SWR Fernsehen, ab 2006 dann für „Report Mainz“ im Ersten. Für seine investigativen Recherchen wurde er u. a. mit dem Medienpreis der Kindernothilfe ausgezeichnet.

In der Chefredaktion am Standort Mainz verantwortete er später außerdem Sondersendungen u. a. zu Bundes- und Landtagswahlen und war an der Entwicklung neuer TV-Formate beteiligt.

2012 wurde Thomas Dauser Leiter der Intendanz des SWR, 2016 zusätzlich Leiter der Strategischen Unternehmensentwicklung und begleitete in diesen Funktionen den multimedialen Umbau im SWR. Seit Juni 2021 führt Thomas Dauser die neu geschaffene Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation. Dort baute er unter anderem neue Teams u.a. für Analytics, Suchmaschinenoptimierung sowie das X Lab, das Innovationslabor des SWR, auf. In der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation verantwortet Thomas Dauser strategische Projekte bspw. zu Künstlicher Intelligenz (KI), Gaming und Personalisierung.

So arbeite ich für den SWR

Als Motivator und Möglichmacher.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... bin ich überzeugter Familienmensch, passionierter Heimhandwerker und Hobbygärtner. Ich jogge gern und spiele Tennis.

Als Speaker im Einsatz

bei Kongressen wie Münchener Medientage, Content Convention Mainz, Südwestdeutsche Medientage

bei Veranstaltungen von Verbänden, Universitäten, Organisationen und Institutionen

bei öffentlichen Veranstaltungen des SWR wie "SWR trifft…"

Aktiv auf folgenden Kanälen

Veröffentlichungen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de