Flexibel, empathisch und schnell: Multimediareporterin Katja Even ist unterwegs zwischen „Online First“, Live-Schalten, aktuellen Nachrichten und Beiträgen für Radio und Fernsehen.

Biografie

„Die geht mal zum Radio oder in die Politik!“ Dieser Ausspruch einer Bekannten in den 80er Jahren trifft es auf den Punkt: Weil ich bereits als Kind unglaublich gerne, oft und hartnäckig Menschen nach ihrer Meinung gefragt und interviewt habe. Da ich jedoch lieber Radioreporterin als Politikerin werden wollte, habe ich in Dortmund und Bordeaux Diplom-Journalistik studiert und beim NRW-Lokalfunk volontiert. Danach zog es mich als gebürtige Freiburgerin nach Bayern. In München habe ich drei Jahre lang als Radioreporterin für den bayerischen Privatfunk und für eine Sport-Content-Agentur gearbeitet. Der Wechsel zum SWR kam 2003, als Fernseh- und Radioreporterin und Nachrichtenredakteurin im Studio Kaiserslautern.

So arbeite ich für den SWR

Multimedial und tagesaktuell, voller Begeisterung, Herzblut und Empathie. Als Reporterin für Fernsehen (vor und hinter der Kamera), Online und (ja, immer noch) Radio bin ich ständig auf Achse, lerne täglich Menschen näher kennen und darf das tun, was ich immer noch am liebsten mache: darüber berichten was sie bewegt, begeistert oder besorgt.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

… bin ich mittendrin in der französischen Lebensart: ‚Voilà‘, ich liebe diese wunderbare Sprache und spreche sie voller Begeisterung – sie ist wie Musik in meinen Ohren. ‚Oh là là‘, die französische Küche, die auf der Zunge zergeht und das französische ‚laissez-faire‘: die liebevolle, für mich urfranzösische Art, auf ganz entspannte Weise auch mal Fünfe gerade sein zu lassen.

Einer meiner nächsten (und gerade zahlreich geplanten ‚Welt-Reisen‘) führt mich übrigens in die französischen Ardennen, die ich mit einem Esel durchqueren werde. Warum Esel? Sie sind meine absoluten Lieblingstiere und mir sehr ähnlich: hartnäckig, sensibel, zuverlässig und sie wissen ganz genau, was sie wollen!

Unterwegs auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de