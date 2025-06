Ob linear oder digital: Als Leiter Multimediale Aktualität Baden-Württemberg bringt Peter Heilbrunner die Nachrichtenlage des Landes auf alle Kanäle.

Biografie

Reporter im Regionalstudio, Wirtschaftsredakteur, dann EU- und NATO-Korrespondent in Brüssel, später Programmchef von SWR1 Baden-Württemberg und derzeit Leiter der Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg – in 25 Jahren beim SWR habe ich Journalismus aus vielen Blickwinkeln erlebt, gestaltet und wahrgenommen.

Ich bin Baden-Württemberger durch und durch: Geboren in Freiburg, studiert in Mannheim und seit vielen Jahren in Stuttgart. Und trotzdem hat es mich immer auch weggezogen: Zu Auslandssemestern nach Frankreich, zu Korrespondentenvertretungen nach Genf und Paris, zu Recherchereisen nach Albanien und in die ostdeutschen Länder.

In meiner Zeit in Brüssel durfte ich fast alle Hauptstädte Europas kennenlernen, bei EU und NATO so viele spannende Menschen und Sichtweisen erleben, so viele Krisen aus der Nähe betrachten: von der Lehman-Pleite über den russischen Einmarsch in Georgien bis zum Fast-Kollaps des Euro. Eine Lehre aus dieser Zeit: Auch wenn in der EU mal wieder nichts vorangeht, irgendwann bewegt sie sich doch.

So arbeite ich für den SWR

Fernsehnachrichten, Online-News, Landes-, Bundes- und Europapolitik– alles, was Baden-Württemberg bewegt, bewegt auch uns. Selbst wenn der Name „Multimediale Aktualität“ etwas sperrig klingt: Wir machen Nachrichten für das Land und zwar im Fernsehen, im Radio, auf Facebook und Instagram und natürlich im Web. Diese Angebote verantworte ich.

Als Speaker im Einsatz

Europazentrum Baden-Württemberg

Reinhold-Maier-Stiftung

Handwerkskammer Region Stuttgart

Fritz-Erler-Forum/Friedrich-Ebert-Stiftung

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

…dann fahre ich Ski, reise durch Europa, treffe Freunde, koche mit ihnen oder für sie und genieße das Familienleben.

