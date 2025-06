Steffen Wurzel gibt Einblicke in deutsch-chinesische Beziehungen

Der frühere ARD-China-Korrespondent und SWR-Reporter Steffen Wurzel diskutiert an der Universität Münster mit Expert:innen und Studierenden über die Zukunft der deutsch-chinesischen Wirtschaftszusammenarbeit.

Der Hörsaal S10 der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ist rappelvoll, das Interesse der Studierenden ist groß - trotz des relativ abstrakten Diskussions-Themas “Entwicklung und Stand der Deutsch-Chinesischen Beziehungen: Wie lange können wir uns unsere Werte noch leisten?”.

Arbeitsbedingungen für Journalisten in Diktaturen wie China

SWR-Reporter Steffen Wurzel ist am 11. Mai 2022 einer der Podiumsgäste. Der frühere ARD-China-Korrespondent diskutiert mit einem Sinologen und einer Unternehmensberaterin über die Zukunft der deutsch-chinesischen Wirtschaftszusammenarbeit. Interessant wird es vor allem in der Frage/Antwort-Runde: Die rund 100 Studierenden haken engagiert nach und fragen nicht nur nach wirtschaftspolitischen Zusammenhängen in der Volksrepublik, sondern erkundigen sich auch nach den Arbeitsbedingungen für Journalisten in Diktaturen wie China und dem Grad der Unterstützung durch den Arbeitgeber.

Mehrere Anfragen pro Monat zu China

Vermittelt hat den Auftritt beim Symposium Oeconomicum (SOM) an der Uni Münster die SWR-Speaker-Lounge. "Das Interessen an China ist riesig," sagt Marion Erös, zuständig für Public Affairs beim SWR in Stuttgart. Tatsächlich bekam Steffen Wurzel seit Rückkehr nach Deutschland Anfang des Jahres im Schnitt mehrere Anfragen pro Monat zum Thema, unter anderem von der Friedrich-Naumann-Stiftung, der Hochschule des Bundes (HS Bund) Brühl und dem Theater Laboratorium in Oldenburg. Wurzel: “Besonders freut es mich, dass die meisten der Veranstaltungen inzwischen wieder in Präsenz stattfinden. Nach sechs Jahren als Korrespondent in China macht es riesige Freude, sich direkt mit dem Publikum auszutauschen und Fragen zu beantworten.”