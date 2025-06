Auf Social Media Plattformen wie Instagram, Facebook und Co., in denen Influencer:innen in einer scheinbar perfekten Welt leben, gewinnt auch das wahre Leben und damit journalistische Inhalte an Bedeutung. SWR Heimat Host Stefan Bächle macht sich die spielerischen Elemente der Plattformen zu Nutze und ermöglicht es so der Community im Netz redaktionell mitwirken.

Biografie Stefan Bächle arbeitete zehn Jahre als TV-Redakteur, Video-Creator und CvD in der SWR Pop-Unit. In dieser Zeit stand er auch im TV und auf Youtube für verschiedene Event- und Gaming-Formate vor der Kamera. 2018 schloss sich Stefan Bächle dem Gründungs-Team des Instagram-Kanals „SWR Heimat“ an. In den darauffolgenden Jahren produzierte er für den Kanal Videos und war als Host ein direkter Ansprechpartner und Sprachrohr für die Community. Auch an der Entwicklung des Outdoor-YouTube-Formats „Raus mit euch“ für Familien war er maßgeblich beteiligt. So arbeite ich für den SWR Ich liebe es neu zu denken und in der Arbeitswelt neue Wege zu gehen. Jede Plattform hat eigene Spielregeln – Storys, Foto-Posts und Videos müssen auf die Gewohnheiten und Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe angepasst werden. Das reizt mich. Bei meiner langjährigen Arbeit in der digitalen Welt habe ich gemerkt, welche Stärke aber auch Gefahr und Verantwortung es mit sich bringt, wenn Geschichten, Wünsche und Kritik aus der eigenen Community in den redaktionellen Alltag miteinfließen. Und wenn ich nicht im Dienst bin ... … beschäftige ich mich mit der Videospielkultur der Vergangenheit und Zukunft, restauriere alte Flipper- und Arcade-Automaten oder schlage auf dem Tennisplatz Bälle übers Netz. Unterwegs auf folgenden Kanälen Facebook

