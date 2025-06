Sabrina Fritz ist seit November 2023 Korrespondentin im ARD Studio in Brüssel. Zu ihren Schwerpunkten gehören, Europa und NATO, Transatlantische Beziehungen und Wirtschaftsthemen.

Biografie

Ich habe BWL studiert und mich nach Praktika bei einer Fluggesellschaft und beim Pinneberger Tageblatt für den Journalismus entschieden (Sorry Lufthansa!). Seit 1992 bin ich Teil der großen ARD Familie im SWR und durfte sehr viele unterschiedliche Dinge machen: Leitung der Wirtschaftsredaktion, Live-Moderatorin im Fernsehen von der Stuttgarter Börse, sechs Jahre Leben und Arbeiten in den USA und jetzt noch einmal in Brüssel. Ein voller Koffer an journalistischen Erfahrungen! Mein Wegweiser bei allen diesen Stationen zeigte dabei immer in Richtung der Menschen, die uns nutzen und vertrauen. Was sind die Themen, die sie jeden Tag beschäftigen. Komplizierte Dinge einfach darzustellen, das ist mein journalistisches Ziel. Das will ich jetzt auch im Brüssel-Dschungel erreichen.

So arbeite ich für den SWR

Leitung eines tollen Teams, regelmäßige Kommentare in den Tagesthemen, Netzwerken in diversen Organisationen wie Amerikanische Handelskammer, Wirtschaftspresseclub und Nachrichtenprofis in der Schule Schule.

Als Speakerin im Einsatz

Moderation von Diskussionsveranstaltungen

Vorträge zu transatlantischen Beziehungen

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... arbeite ich sehr gerne mit den Händen: Handwerken, Kochen, Klavierspielen.

Unterwegs auf folgenden Kanälen

