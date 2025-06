Sabine Stöhr, jetzt Redakteurin und Autorin in der SWR Fachredaktion Umwelt & Klima, kennt sich als ehemalige Korrespondentin aus in Russland. Sie hat das größte Land der Erde vielfach bereist und kann die Ereignisse und Folgen des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine einordnen. Außerdem erklärt sie Mechanismen von Desinformation: Wie sie funktioniert, warum sie unsere Demokratie zerstören soll und was wir dagegen tun können!

Biografie

Seit ihrem Studium ist Sabine Stöhr regelmäßig in Russland, außerdem in der Ukraine und Belarus unterwegs gewesen. Danach war sie als Korrespondentin für den hr im ARD-Studio Prag tätig und Stipendiatin des Journalistenprogramms IJP. In dessen Rahmen arbeitete sie als Gastjournalistin in den Niederlanden. Ihr Herz aber hängt an Osteuropa und Russland. Zuletzt war Sabine Stöhr als Hörfunk-Korrespondentin für den WDR im ARD-Studio Moskau. Dort berichtete sie u. a. über die Wirtschaft, die Wahl des ukrainischen Präsidenten Selenskyj 2019 und natürlich täglich über das, was in der Politik passierte und wie die Schrauben der Repression vom Putin-Regime immer enger gedreht wurden. Währenddessen reiste sie regelmäßig in die Ukraine, darüber hinaus in den Kaukasus und nach Zentralasien.

Bei ihrer Arbeit hat sie persönlich erfahren, wie die russische Staatspropaganda und Desinformation funktioniert und was sie für die Bevölkerung bedeutet.

So arbeite ich für den SWR

Ich arbeite trimedial – derzeit in der SWR Fachredaktion Umwelt & Klima. Außerdem bin ich Teil des Teams Journalismus macht Schule: Wir zeigen, wie Medienkompetenz geht!

Als Speakerin im Einsatz

bei den „Koblenzer Wochen der Demokratie“

in Schulen

für den DRJA

für die IU Internationale HS Ulm

für das Pädagogisches Landesinstitut RLP

iMedia

regelmäßige Auftritte in den mehr als 60 Hörfunkwellen der ARD und des Deutschlandradios

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… habe ich immer ein Auge auf Social Media und halte mich auf dem Laufenden zum Angriffskrieg Russlands und seine Folgen für die Ukraine und ganz Europa – chatte, recherchiere. Jeden Samstag freue ich mich aufs Online-Yoga mit den Moskauer Mädels. Ich verschlinge Literatur aus Osteuropa, backe und genieße mit Vergnügen alleine oder zusammen Natur.

Aktiv auf folgenden Kanälen

