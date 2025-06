Agiles Arbeiten, Scrum, Holokratie, stärkenorientierte Führung, Quereinsteigerin in der IT – Themen, zu denen Rebecca Glinka in ihrem beruflichen Alltag bereits viele Erfahrungen sammeln konnte.

Biografie Rebecca Glinka, Jahrgang 1987, wagte 2019 das erste Mal den Sprung ins kalte Wasser und übernahm als Abteilungsleitung die Verantwortung für die Bereiche Softwareentwicklung, Distribution und Analytics bei funk (Content-Netzwerk von ARD und ZDF). 2024 zog es sie weiter zu ARD Online. Hier leitet sie die Abteilung Backend und ist somit verantwortlich für alle Backendsysteme sowie für den Betrieb von ARD Mediathek und ARD Audiothek. Auch das Daten-Team mit den Bereichen Analytics (Dashboards) und Recommendation zählt zu ihrem Verantwortungsbereich. Ihre Leidenschaft für datenbasiertes Arbeiten und IT-Themen entdeckte sie bereits in ihrem Studium der Publizistik, Soziologie und Ethnologie (Magisterabschluss 2012). Nach dem Studium übernahm sie als Distributionsmanagerin innerhalb der Hauptabteilung Plattformen und Analytics-Aufgaben im Bereich Social Media, Online Marketing und Daten-Analyse. In der sich anschließenden Funktion als Referentin kamen Erfahrungen in digitaler Produktentwicklung, SEO, A/B-Testing und Tracking hinzu. Dabei war schon immer eine wesentliche Frage der Treiber: Wie können wir den Nutzer:innen unserer digitalen Publikumsprodukte das bestmögliche Nutzungserlebnis bescheren?! So arbeite ich für das öffentlich-rechtliche Angebot Agiles Arbeiten, Scrum, rollenbasiertes Arbeiten, stärkenorientierte Führung – das alles sind für mich keine Buzzwords, sondern gelebte Realität. Doch passt das überhaupt zusammen, Scrum und Holokratie? Wie schaffen wir in einer so volatilen Welt die besten Rahmenbedingungen für Prozesssicherheit und gleichermaßen Innovation? Wie führt man eine Abteilung mit Full-Stack-Entwickler:innen, Data-Scientists und Anwendungsbetreuer:innen, ohne selbst Expertin im Programmieren zu sein? Wie entwickeln wir digitale Produkte, die die Bedürfnisse unserer Nutzer:innen befriedigen? Und wie sparen wir Zeit durch die bestmögliche Automatisierung von Workflows? All das sind Fragen, die mich tagtäglich umtreiben und deren Lösungsfindung meiner Arbeit einen Sinn geben. Als Speakerin im Einsatz Podcast-Folge FUNKkolleg Internet (HR): Das steckt hinter der Business Intelligence von funk (Podcast )

) FKTG: So arbeitet funk mit Machine Learning – Einblick in den Maschinenraum

EBU Forecast 2020: Media distribution only in an open internet OTT ecosystem

Fachtag agiles Arbeiten (DRA) & SWR Barcamp: Holokratie bei funk

ConCon Mainz: „AI makes the Videostar“Verlinkung der Webseite bzw. des Beitrags in der ARD Mediathek: Panel: AI makes the Videostar

SWR Barcamp: Keine Angst vor künstlicher Intelligenz - Machine Learning Ansätze bei funk

Herbsttreffen der Medienfrauen: Holokratie bei funk

Auftritt beim Social TV Summit der BLM

Women in Tech: Warum es sich lohnt, an sich selbst zu glauben. Und was Frau tun kann, wenn ihr das schwer fällt. Und wenn ich nicht im Dienst bin … … schaue ich gerne über den Tellerrand, höre inspirierende Podcasts und vernetze mich mit Kolleginnen und Kollegen innerhalb und außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aktiv auf folgenden Kanälen und Communities LinkedIn

