Wenn FIFA-Präsident Gianni Infantino wieder verspricht den Fußball besser zu machen, seine FIFA aber nur reicher machen will, schaut Philipp Sohmer genau hin. Seit zehn Jahren kümmert er sich für die ARD um den Fußball-Weltverband FIFA und dessen Skandale.

Biografie

Philipp Sohmer, Jahrgang 1975 ist seit 20 Jahren Reporter und Kommentator für den SWR und die ARD. Er hat von vier Fußball-Weltmeisterschaften und einem halben Dutzend Olympischen Spielen berichtet. Der Diplom-Journalist berichtet sowohl über das Geschehen im Stadion, als auch über die Vorgänge hinter den Kulissen.

So arbeite ich für den SWR

Als Reporter und Kommentator bin ich bei Spielen der Fußball-Bundesliga am Mikrofon für Radio und Fernsehen. Als Autor habe ich mehrere Features und Dokumentation zu sportpolitischen Themen gemacht, etwa über die FIFA, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland oder die kommende WM in Katar. Als Kenner der internationalen Sportpolitik kommentiere ich auch regelmäßig in den Tagesthemen.

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

... beschäftige ich mich liebend gern mit Sport, aber ohne die Funktionäre.

