Wenn das Smartphone die Steuerzentrale des eigenen Lebens ist, wenn eine Influencerin bessere Ratschläge gibt als die eigene Mutter und wenn das Diensthandy am Abend ausgeschaltet wird, dann sind wir mitten in der Lebenswelt der Generation Z. Mit einem Team aus Gen-Z-Mitarbeitenden Content für genau diese Generation zu erstellen, darf ich meinen Job nennen. Und langweilig wird es dabei sicher nicht.

Biografie

Mira Seidel, Jahrgang 1986, hat bereits als 16-jährige Schülerin angefangen für DASDING, das junge Angebot des SWR, zu arbeiten – und die Laufbahnen von der Redakteurin über Reporterin, Moderatorin und Nachrichtensprecherin bis zur Wortchefin durchgespielt. Während anfangs noch die Generation Y über Radio, Fernsehen und Internet angesprochen werden sollte, hat sie den schleichenden Wandel hin zu den Anforderungen und Bedürfnissen der Generation Z live miterlebt. Nebenbei hat Mira Seidel von 2007 bis 2016 in Tübingen Jura studiert und als Rechtsreferendarin am Landgericht Heilbronn auch eine Station in der Medienrechtsabteilung von Axel Springer absolviert. Von Januar 2020 bis Juli 2021 arbeitete sie als Referentin der SWR Programmdirektion Kultur, Wissen und junge Formate, bis sie im Juli 2021 die Stelle als Programmchefin von DASDING übernahm.

So arbeite ich für den SWR

Als Programmchefin von DASDING arbeite ich mit und für die Generation Z. Ich steuere ein Team aus jungen Berufsanfänger*innen, die viel Wert auf eine klare Trennung von Beruf und Privatleben legen, die Arbeitsweisen und Umstände hinterfragen und die Feedback aktiv einfordern, die aber gleichzeitig Entscheidungen nur so lange für gegeben halten, bis sie eine bessere Entscheidung treffen können und damit oft maximal unverbindlich bleiben. Dieses Team zu steuern erfordert, auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen. Gleichzeitig versuche ich, dem Team den größtmöglichen Freiraum zu schaffen, um sich auf das zu konzentrieren, was bei DASDING im Fokus steht: Die junge Zielgruppe auf Augenhöhe und nahbar anzusprechen und durch all die Krisen der realen Welt zu begleiten – egal ob im Radio oder auf Social Media Plattformen. Dort Reichweite zu halten oder gar zu vergrößern, ist vor allem im digitalen Bereich, in dem eher spitze Zielgruppen bedient werden, harte Arbeit. Ein flexibles, innovatives Mindset und der Mut, auch mal was zu wagen, sind da schon fast an der Tagesordnung.

Als Speakerin im Einsatz

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… bin ich vielleicht gerade auf dem Weg in einen französischen Supermarkt und kaufe Croissants. Oder bin im italienischen Feinkostladen und suche Zucchiniblüten. Oder ich bestelle einfach Sushi.

