Die spannende Frage ist doch: ist das noch Sport oder schon Unterhaltung? Der Spagat zwischen Emotion und Einordnung, der Blick auf den vordergründigen Erfolg, aber auch auf die Strukturen dahinter - das macht unser journalistisches Sport-Business im Fernsehen so interessant und spannend!

Biografie

1998 kam Michael Antwerpes (Magister Artium der Publizistik) als Sportchef vom ZDF in Mainz zum fusionierten Südwestrundfunk nach Stuttgart. Er war seither für die ARD bei allen Olympischen Spielen vor Ort und moderiert seit fast 25 Jahren die Sportschau am Sonntag. Seit 2012 hat er den Stuttgarter Schreibtisch gegen noch intensivere Moderationseinsätze getauscht: so präsentiert er im Winter die Biathlon-Übertragungen im Ersten an der Seite unserer ARD-Experten Arnd Peiffer und Erik Lesser. Und jeden Sommer meldet er sich aus Frankreich, um den Radsportfans die Faszination „Tour de France“ näherzubringen.

So arbeite ich für den SWR

Als Moderator bin ich zum einen bei „SWR Sport“ im Einsatz, zum anderen in der „ARD Sportschau“ am Sonntag sowie bei zahlreichen „Sportschau Live“-Sendungen vor Ort. Nebenbei (und das mit großem Spaß) darf ich seit nunmehr fast 20 Jahren die SWR-Rateshow „Sag die Wahrheit“ präsentieren.

Als Moderator im Einsatz

Überall da, wo man jemanden braucht, der seriöse Inhalte auch mal mit einem Augenzwinkern transportiert.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... mache ich selber Sport, gerne mal ein Yoga, am liebsten aber Schwimmen, Joggen, Radfahren (um Missverständnissen vorzubeugen: ausdrücklich kein Triathlon, der Zug ist abgefahren!), dazu im Winter Skifahren. Und auch ein guter Rotwein kommt bei mir nicht ungeköpft vorbei…

