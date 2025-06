Wie lassen sich Social Media und Journalismus miteinander verbinden, ohne dabei an inhaltlicher Qualität zu verlieren? Dieser Frage geht Martin Motzkau mit Leidenschaft nach und treibt dabei digitale Formatentwicklung voran.

Biografie

Martin Motzkau wurde am 15. März 1985 in Rinteln/Niedersachsen geboren. Er studierte an der Universität Bremen Politikwissenschaften. Nach seinem Volontariat bei der Nachrichtenagentur dapd und beim NDR begann er 2014 als Fernseh- und Social-Media-Redakteur bei ARD aktuell und baut dort das Social Media Team der Tagesschau mit auf und entwickelte es weiter. Ab Ende 2017 arbeitete er in verschiedenen Redaktionen im NDR, darunter NDR Info, im NextNewsLab als mobiler Reporter und der Unternehmenskommunikation. Seit 2020 gibt er an der ARD.ZDF medienakademie verschiedene Seminare zum Thema Social Media. Martin lebt und arbeitet in Hamburg.

So arbeite ich für den SWR

Als Redakteur für Digitales in der Multimedialen Chefredaktion unterstütze ich das Team von Marieke Reimann und bin dort schwerpunktmäßig für digitale Formatentwicklung, Funnel-Management und Reichweitenanalysen der verschiedenen digitalen Ausspielwege der Chefredaktion zuständig. Ich arbeite eng mit der Medienforschung und dem X-Lab zusammen und vertrete die Chefredaktion in Arbeitsgruppen.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

… verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie, zum Beispiel am Hamburger Elbstrand oder an der Ostsee. Ich lese gerne ein gutes, spannendes Buch und interessiere mich für Eishockey und Fußball.

