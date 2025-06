Das Recht erklären, Urteile für die Menschen „übersetzen“ und einordnen, das macht Kolja Schwartz für SWR und ARD. Seit 2011 ist er Reporter und Redakteur in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Als Autor hat er Dokus zu Coronaprotesten und Impfgegnern produziert, für die Sendung Marktcheck ist er als „Anwalt“ der Zuschauer unterwegs.

Biografie

Aufgewachsen in Berlin, absolviert Kolja Schwartz schon früh ein Volontariat zum Fernsehredakteur in einer freien Produktionsfirma in der Hauptstadt. Das Abitur macht er parallel, Abend für Abend, wenn er nicht gerade mit einem Kamerateam bei der Arbeit ist. Einige Jahre und mehrere hundert Fernsehbeiträge später führt ihn die Neugier an die Uni. Kolja Schwartz studiert Jura an der Humboldt-Universität zu Berlin und macht 2009 sein Erstes juristisches Staatsexamen. Nach dem Referendariat am Kammergericht Berlin absolviert er 2011 sein Zweites juristisches Staatsexamen. Seit Ende 2011 ist er Reporter und Redakteur in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. 2015 absolvierte Schwartz am Institut für Moderation der Hochschule der Medien eine Zusatzausbildung zum Moderator.

So arbeite ich für den SWR

Kolja Schwartz ist Reporter und Redakteur in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe und berichtet als Rechtsexperte und Autor über die Entscheidungen der obersten Gerichte und über aktuelle Rechtsthemen, u.a. für Tagesschau, Tagesthemen, tagesschau.de und SWR aktuell.

Regelmäßig tritt er auch als so genannter Marktcheck-Reporter für die Sendung Marktcheck auf. Dort setzt er sich nicht nur für eine Lösung konkreter Rechtsprobleme einzelner Zuschauerinnen und Zuschauer ein, sondern erklärt dem breiten Publikum auch den rechtlichen Hintergrund.

2020 und 2021 hat Kolja Schwartz als Autor zwei Dokumentationen über Corona-Proteste und Gegner der Corona-Impfung produziert.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

…verbringe ich Zeit mit der Familie, fahre Fahrrad, sitze im Fußballstadion, besuche Konzerte, feiere hier und da und fotografiere viel und gern.

Als Speaker im Einsatz

bei Moderationen von Veranstaltungen zu rechtlichen und politischen Themen

als Medientrainer u.a. bei der deutschen Richterakademie

Unterwegs auf folgenden Kanälen

