Wenn samstagsnachmittags Millionen von Fußball-Fans die legendäre Bundesliga-Konferenz im Radio hören, dann ist Sportreporterin Julia Metzner regelmäßig dabei.

Biografie

Julia Metzner, (Weltmeister-) Jahrgang 1974. Nach Abschluss ihres Diploms an der FH Köln (Übersetzen, Französisch & Spanisch) zog es sie nach Australien, wo sie nicht nur ihr Englisch auffrischte, sondern auch endgültig in der Medienbranche Fuß fasste, im Radio. Nach fünf Jahren beim staatlichen australischen Sender SBS, wechselte sie 2007 in die Sportredaktion des NDR in Hamburg und kam von dort 2017 zum Südwestrundfunk. Dort schrieb sie Geschichte als sie 2021 als erste Frau im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Finale der Fußball-EM kommentierte.

So arbeite ich für den SWR

Als live-Reporterin bin ich u.a. in den Bundesliga-Stadien des Südwestens unterwegs, bin hier auch Teil der Bundesliga-Konferenz. Seit 2017 gehöre ich dem Team der Nationalmannschaftsreporter:innen an. Außerdem berichte ich live vor allem über Leichtathletik und Tennis. Im Redaktionsalltag bin ich regelmäßig als Autorin für swr.de/sport tätig, als Storymacherin fürs Radio und Moderatorin von SWR1 Stadion.

Als Speakerin im Einsatz

DLF: Sportkonferenz – Frauen im Sportjournalismus

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

... entspanne ich, schalte mein Diensthandy ab, reise gerne und Sport fehlt trotzdem nie.

