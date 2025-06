per Mail teilen

Er kennt die Mechanismen der Plattformen und ihre Chancen: Jürgen Ebenau. Der Leiter der Hauptabteilung "Plattformen und Analytics" hat eine TV-Vergangenheit – legt den Fokus heute auf neue Erzählformen und Produkte online. Außerdem hat er neue Technologien und Anwendungen, etwa im Bereich KI, auf dem Radar.

Biografie

Jürgen Ebenau (Jahrgang 1969), ursprünglich Fernsehreporter, wandte sich in den 2000er Jahren dem Onlinejournalismus zu. Chancen und Risiken der Sozialen Netzwerke, vor allem das Erreichen neuer und jüngerer Zielgruppen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sind seine Schwerpunkte. Im Vordergrund steht strategische Überlegung, auf welchen Plattformen und mit welchen Inhalten die Nutzer:innen am besten erreicht werden können – um damit den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen zu erfüllen. Als Co-Leitung einer ARD-weiten Arbeitsgruppe analysierte Ebenau das Social Media-Portfolio der ARD hin auf Überschneidungen, Dopplungen und Lücken, damit freiwerdende Kapazitäten in erfolgsversprechende Projekte und Accounts fließen können.

Zudem gestaltete Ebenau als Mitglied des ARD Digitalboards mit weiteren Digitalexpert:innen der ARD die Weiterentwicklung der gemeinschaftlichen digitalen Plattformen.

Für die ARD war er Fernsehreporter (ARD Aktuell) und unter anderem nach dem 11. September 2001 im ARD-Studio New York im Einsatz, einige Zeit danach leitete er den digitalen Spartensender EinsPlus – die spätere Keimzelle von FUNK. Dort experimentierte er mit neuen interaktiven Formaten. 2011 baute er im SWR die neue Hauptabteilung SWR.Online auf. Der neue Bereich erschloss offensiv die Drittplattformen für den SWR und etablierte durch Pilotprojekte neue, plattformgerechte Erzählformen. Beispiele sind Tatort+, Wir sind Helden, Blautopf VR – Experience und Game, Geschichte des Südwestens – das Game. Der Youtube-Channel von "Verstehen Sie Spaß?" entwickelte sich in dieser Zeit zum erfolgreichsten der ARD, dank intensiven Community-Aufbaus und -Managements.

Heute ist Ebenau der stellvertretende Direktor der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation und Hauptabteilungsleiter Plattformen und Analytics.

So arbeite ich für den SWR

Ich leite die Hauptabteilung Plattformen und Analytics. Unsere Themen sind die Analyse von Nutzungsdaten, Suchmaschinenoptimierung, konkrete Nutzerfreundlichkeit von Angeboten, die Entwicklung der sozialen Netzwerke und neuer Plattformen und Community Management. Auch am Thema KI im SWR ist unser Bereich maßgeblich beteiligt. Außerdem halten wir für die ARD den Kontakt zu den Plattformbetreibern wie Meta und Google (ARD Partnermanagement Social Media).

Als Speaker im Einsatz

Space Walk Talks Mainz / Wie kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag erfüllen – auch in Zukunft?

TV Komm Karlsruhe / Gipfeltalk

Kommunikationskongress – Fachtagung Public Relations / Ein Shitstorm ist eine Chance

re:publica / Wie Fernsehen und Online zusammenwachsen: die SWR-Projekte „Zeit der Helden“ und Tatort+

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... Familie, Fußball – aktiv und passiv, Kino, Hörbücher

Aktiv auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de