Technologie macht den Journalismus zukunftsfähig. Davon ist Johannes Schmid-Johannsen überzeugt. KI sieht er als große Chance für den Journalismus und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Johannes Schmid-Johannsen ist Koordinator für Künstliche Intelligenz im SWR. Seit vielen Jahren ist er Journalist und macht sich dafür stark, dass Redaktionen mehr Technologie für die Recherche einsetzen. Johannes erarbeitet immer wieder konkrete Strategien und Konzepte dafür. Zuletzt hat er das SWR Data Lab konzipiert und gegründet. Aktuell arbeitet er am Aufbau des SWR KI Hub, dem künftigen innovativen Entwicklungszentrum für Künstliche Intelligenz im SWR. Seit Oktober 2024 ist die KI-Koordination für die Programmdirektionen Johannes‘ Hauptaufgabe.

Sein erster Job nach dem Politikstudium führte ihn zunächst als Leiter der Unternehmensentwicklung zu einen Finanz- und Tech-Unternehmen. 2009 wurde er Journalist und arbeitete als Reporter und Moderator zuerst beim BR, später im SWR-Studio Mannheim. Anschließend volontierte er beim Südwestrundfunk, um danach als Reporter und Moderator in der SWR-Wirtschaftsredaktion über ökonomische, soziale und verbraucherpolitische Themen zu berichten. 2014 wechselte er in die Intendanz, um die neue multimediale Strategie des Hauses mitzugestalten. Seine Schwerpunkte waren u.a. der Aufbau der multimedialen Nachrichtenmarke SWR Aktuell und die Konzeption der ersten SWR Aktuell Nachrichtenapp.

Von 2017 an war Johannes in der Chefredaktion Datenjournalist beim neugegründeten Datenteam. Unter anderem entwickelte er investigative Großprojekte und Lösungen für Automatisierte Berichterstattung. 2022 erarbeitete er im Auftrag des Programmdirektors und des Innovationsdirektors die strategische Weiterentwicklung des Datenjournalismus – gemeinsam mit Vanessa Wormer, der Leiterin des X Lab. Die SWR-Geschäftsleitung folgte den Empfehlungen und gründete 2023 das SWR Data Lab, das er anschließend gemeinsam mit der Teamleiterin Elisa Harlan aufgebaut hat. Zeitweise führte Johannes Schmid-Johannsen das 12-köpfige Lab auch als Team Lead. In dieser Zeit entstand zum Beispiel #NofallRettung, das erste große Rechercheprojekt des SWR Data Lab, das für den Grimme Online Award nominiert war. Seit 2023 hat er zusätzlich mehr und mehr Aufgaben im Bereich KI übernommen und ist seit Herbst 2024 KI-Koordinator für die Programmdirektionen.

So arbeite ich für den SWR

Für den SWR entwickle ich das strategisch wichtige Handlungsfeld „Künstliche Intelligenz“. Ich gehöre einem interdisziplinären Lenkungsteam an, das für den konzeptionellen Aufbau des SWR KI Hub und die KI-Strategie des Hauses verantwortlich ist. Dabei treibe ich Innovationen wie SWR-GPT voran und entwickle Perspektiven für die Anwendung von KI, vor allem im redaktionellen Bereich. Dazu habe ich beispielsweise auch die publizistischen Richtlinien für KI des SWR ausgearbeitet.

Dabei hilft mir mein technologisches Verständnis, das ich als Datenjournalist aufgebaut habe. Ich kann selbst programmieren. In den vergangenen Jahren habe ich in interdisziplinären Teams an großen datengetriebenen Recherchen, an technischer Infrastruktur und innovativen Prozessen gearbeitet.

Als KI-Koordinator bin ich nur noch selten als Reporter on Air. Als „Frontmann“ des Datenteams habe ich viele Jahre lang multimedial auf allen Kanälen über unsere Recherchen berichtet: in TV, Radio, Online (swr.de/tagesschau.de) und für Social Media.

Johannes Schmid-Johannsen im Einsatz als Speaker bei TEDxKIT:

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... steht die Familie im Vordergrund mit zwei Söhnen, die viel Sport und Musik betreiben. Zur Entspannung helfen mir Wanderungen, Klavierspielen und handwerkliche Großprojekte.

