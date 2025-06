per Mail teilen

Desinformation durchschauen, Algorithmen mit ihren Funktionen verstehen und journalistische Arbeit kennen lernen – das Ziel von Johanna Schmid ist es, Kindern, Jugendlichen und allen anderen Zielgruppen genau das zu vermitteln. Nach vielen Jahren als Redakteurin arbeitet sie jetzt für die SWR Medienkompetenz, um Projekte und passende Angebote zu entwickeln.

Biografie

Nach meinem Staatsexamen für Lehramt und vielen Jahren als freie Mitarbeiterin beim Bonner General-Anzeiger habe ich mich für den Journalismus entschieden. Nach einem wunderbaren Volontariat beim NDR (2008/2009) bin ich aus persönlichen Gründen zum SWR gewechselt. In Mainz habe ich zehn Jahre lang für zwei Radiowellen mit großer Leidenschaft Nachrichten geschrieben und moderiert. Dann bin ich in die Landessenderdirektion gewechselt und konnte die Entwicklung des Online-Debattenformat MixTalk unterstützen, als Referentin den Sender und seine Strukturen kennenlernen und vor allem das Debattenformat Demokratieforum mit Michel Friedman weiterentwickeln. Im Juli 2024 bin ich, aus Überzeugung, dass die Demokratie informierte, medienkompetente junge Menschen braucht, in das Team Medienkompetenz im Bereich Presse & Public Affairs gewechselt.

So arbeite ich für den SWR/ÖRR

Der Global Risks Report 2025 sieht Fehl- und Desinformation als das größte kurzfristige Risiko. Überzeugt davon, wie wichtig Nachrichten- und Informationskompetenz für unsere Gesellschaft ist, ist es mir ein Anliegen im Team Medienkompetenz und mit Partnern Angebote zu setzen, damit vor allem junge Menschen lernen, Fakten und Fake zu unterscheiden. Ich entwickle und organisiere Medienkompetenz-Angebote im Funkhaus Mainz, plane und betreue Webtalks für Schulen oder Live-Sendungen wie den ARD Jugendmedientag und betreue in einem Team die Entwicklung eines „Serious Games“ zur Förderung von Informationskompetenz.

Als Speakerin im Einsatz

Workshops bei Fachtagungen (z.B. MediaMaze Frankfurt, Evangelische Akademie Frankfurt, Woche der Medienkompetenz)

Seminare für Lehrkräfte

Workshops mit Jugendlichen und Kindern (digital und vor Ort)

Impulsvorträge und Workshops bei Bildungseinrichtungen und -partnern

Und wenn ich nicht im Dienst bin…

… bin ich mit Familie oder Freunden unterwegs, um Neues zu entdecken, zu diskutieren oder einfach nur zu plaudern. Gerne bin ich – wenn Zeit bleibt – alleine oder mit lieben Menschen in guten Cafés, im Museum, im Kino oder auf Konzerten.

