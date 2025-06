WKW – Wie können wir? Diese Frage treibt Heike Zahn an: Konkret, wie lassen sich mit einer verbindlichen Kommunikation und gut strukturierten Prozessen redaktionelle Netzwerke aufbauen, aus denen moderne journalistische Produkte hervorgehen – von Beiträgen über Themenschwerpunkte hin zu Tagungen, Formatentwicklungen und Kompetenz-Zirkeln.

Biografie

Heike Zahn (M.A.); geb. 1968 in Mainz studierte Politikwissenschaften am Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-Maximilians-Universitität in München und volontierte bei der Allgemeinen Zeitung Mainz. Seit 1994 Redakteurin beim SWR, zuerst als Reporterin und Nachrichtenmacherin im Regionalstudio in Kaiserlautern. Ab 1998 Redaktion und Moderation für die Prime Time Sendungen in SWR4 Rheinland-Pfalz und in der Landesschau Rheinland-Pfalz in Mainz. Von 2008 bis 2012 als Abteilungsleiterin bei SWR4 Content und Musikformat modernisiert, Aufbau der Digitalredaktion der Welle mit Schichtsystem. Nach Elternzeit seit 2015 als Managerin für Changeprozesse, Formatentwicklung, Qualitätskontrolle und Sonderprojekte im Einsatz. Formatentwicklerin und verantwortliche Redakteurin für den Instagram-Kanal „migratöchter“ vom SWR.

So arbeite ich für den SWR/ÖRR

Ich bringe Menschen zusammen, damit wir gemeinsam die besten Inhalte für unsere Nutzer:innen entwickeln und anbieten können. Ich organisiere das KlimaKompetenzNetzwerk im SWR in Rheinland-Pfalz, in dem wir uns im Haus und innerhalb der ARD als Journalist:innen zum Thema Klimawandel fortbilden und uns mit Expert:innen vernetzen, damit wir diesem enorm wichtigen Thema kompetent in unserer überregionalen und regionalen Berichterstattung gerecht werden können. Ich bringe konstruktiven Journalismus und kollaboratives Arbeiten als zusätzliche Methode in der Themenfindung und Contenterstellung ein und habe die redaktionelle Verantwortung für den Instragram-Account „migratöchter“ vom SWR mit dem Ziel, Diverstität und Sichtbarkeit zu fördern und junge Frauen mit Migrationsgeschichte als Redakteur:innen zu empowern. Ich stehe für eine offene Diskussionskultur und verbindliche Zusammenarbeit, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Partner:innen in gemeinsamen redaktionellen Schöpfungsprozessen nachkommt. In dieser Zusammenarbeit liegt eine enorme Kraft für die Zukunftsprozesse, die der gesellschaftliche Wandel und die multiplen Krisensituationen von uns als Journalist:innen fordern.

Als Speakerin im Einsatz

Netzwerk Recherche Jahreskonferenz

Correctiv

Bonn Institute für konstruktiven Journalismus

Journalistisches Seminar Mainz

Moderation SWR Diversity Talk

SWR Zukunfsttage an der Ahr

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… bin ich bei der Gartenarbeit, gehe Joggen und Wandern, esse und koche gerne, alles als Gruppenmensch (!), schaue, höre, lese Nachrichten, Nachrichtenmagazine, Dokus, Hintergrundgeschichten, Podcasts, Gesprächssendungen und bin mit meiner Teenie-Tochter im Auto IMMER bei DASDING vom SWR.

Aktiv auf folgendem Kanal

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de