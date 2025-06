per Mail teilen

Gábor Paál liegt die aktuelle Wissenschaftsberichterstattung im linearen und digitalen Bereich am Herzen. Den Erfolgs-Podcast “Das Wissen” hat er entscheidend mitgestaltet.

Biografie

Gábor Paál leitet die Abteilung Wissenschaft und Bildung im SWR. Zuvor arbeitete er viele Jahre lang als Moderator, Autor und Redakteur für den SWR Hörfunk. Er berichtete vor allem über wissenschaftliche und politische Themen und produzierte zahlreiche Podcast-Dokumentationen. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet. Daneben publizierte er mehrere Bücher. Gábor Paál ist Mitglied im Kuratorium des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaften am KIT.

So arbeite ich für den SWR

In den letzten Jahren war ich vor allem damit beschäftigt, die multimediale aktuelle Wissenschaftsberichterstattung mit aufzubauen, die Wissensangebote des SWR zu stärken und die Zusammenarbeit in der ARD voranzubringen. Wichtig ist es mir auch, wissenschaftsjournalistische Perspektiven in die aktuelle Berichterstattung (z. B. Tagessschau) zu integrieren.

Als Speaker im Einsatz

Universitäten Klagenfurt, Bonn, Konstanz, Frankfurt am Main

Deutsche Gesellschaft für Geographie

Robert-Bosch-Stiftung

Klaus-Tschira-Stiftung

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

… interessiere ich mich für Fragen der Ästhetik, schreibe Bücher darüber („Was ist schön?“) oder praktiziere sie in Form von Musik („Frankfurter Rhapsodien“).

