Was kommt auf uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu? An welchen Stellschrauben müssen wir im Heute schon drehen, um auch in Zukunft noch relevant und eine Säule der Gesellschaft zu sein. Das treibt mich jeden Tag an.

Biografie Florian Schmitt (1987) studierte an der Universität Bayreuth und der Hanyang University, Südkorea, den Studiengang Technology, Operations and Processes und schloss sein Studium mit einem M.Sc. ab. Seine beruflichen Meilensteine umfassen u.a. die Implementierung eines Partnermanagement mit dem Schwerpunkt Digitalisierung in der europäischen Google Zentrale in Dublin und Mitarbeit im Zukunftsthema Mobilität bei der Daimler Mobility AG. So arbeite ich für den SWR/ÖRR Seit 2021 beschäftige ich mich beim SWR mit den Themen Zukünfte und Trends. Ich betreue die Fragestellung, was heute schon Einfluss auf uns als Medienhaus hat und welche Signale ich im Heute bereits erkennen kann, um unsere Zukunft aktiv mitzugestalten. Dabei geht es nicht nur um Themen, die unser Programm betreffen, sondern auch um gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen und die daraus resultierenden Chancen und Risiken für uns als ÖRR zu identifizieren. Und wenn ich nicht im Dienst bin … ... bin ich meist mit meiner Familie in der Natur zu finden; beim Wandern in den Bergen oder beim Training für den nächsten Halbmarathon. Aktiv auf folgenden Kanälen X

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de