Evi Seibert leitet das SWR Hauptstadtstudio Berlin. Ihre Themenfelder umfassen Bundespolitik, Frankreich, Radiokompetenz und Podcasts.

Biografie

Evi Seibert spricht schon ihr ganzes Berufsleben lang: im Fernsehen, in zahllosen Beiträgen in allen ARD Radioprogrammen, auf Tagesschau.de, als Expertin im DASDING-Podcast “pancake Politik”, bei Diskussionen, Festivals, Preisverleihungen oder auch als Stimme in Sachgeschichten in der „Sendung mit der Maus“. Bereits während ihrer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule und der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitete sie für den SWR. Sie moderierte zahlreiche TV- und Radiosendungen, wurde in Paris Studioleiterin des ARD Radios und wechselte 2014 nach Berlin, wo sie mittlerweile das SWR Hauptstadtstudio leitet und auch für die ARD berichtet.

So arbeite ich für den SWR

Ich berichte über Parlament, Regierung und Parteien – alles, was Bundespolitik betrifft. Und natürlich fühle ich mich immer noch meiner zweiten Heimat Frankreich sehr verbunden.

Als Speakerin im Einsatz

IFP (Institut für Publizistik)

ESA-Astronauten-Nacht

„New Pop Festival“

„SWR Hörspielpreis“

„Aids-Gala“

Diskussions-Serie: „Was hält unsere Gesellschaft zusammen“ (ZEIT-Stiftung)

Als Stimme in Sachgeschichten in der „Sendung mit der Maus“

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

... fahre ich Fahrrad, lese viel und kann auch fabelhaft tagträumen

Unterwegs auf folgenden Kanälen

