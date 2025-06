Die Unverzichtbarkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft auch im digitalen Zeitalter zu erhalten, daran arbeite ich mit großer Leidenschaft.

Biografie

Carolin Wurst ist Consultant in der Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation. Nach dem Studium in den Bereichen Marketingstrategie (BA) und Innovationsmanagement (MBE) arbeitete sie in einer Agentur als Strategin für Unternehmen wie Mercedes-Benz, Porsche, Telekom und Lufthansa. 2020 wechselte sie zum SWR und berät seit dem den Direktor für Innovationsmanagement und Digitale Transformation bei der Entwicklung dieses neuen Bereichs. Sie arbeitet an Projekten zu den Themen Organisationsentwicklung, Unternehmensstrategie und Innovationsmanagement.

So arbeite ich für den SWR

In der neuen Direktion Innovationsmanagement und Digitale Transformation begleiten wir den SWR in die digitale Zukunft, indem wir Redaktionen inspirieren und befähigen und mit ihnen gemeinsam neue Angebote entwickeln. Ich unterstütze dabei den Direktor bei der Weiterentwicklung des Bereichs, der Identifikation von Innovationspotentialen und treibe strategische Projekte voran. Neugierde und Mut sind für mich die wichtigsten Zutaten, um die Zukunft des SWR mitzugestalten.

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… findet man mich in der Universitätsbibliothek beim Stöbern in interessanten Veröffentlichungen, im Café beim Plausch mit netten und spannenden Menschen oder auf einem Berg.

Als Speakerin im Einsatz

LIGAconvent: Innovation as a public broadcaster

European Broadcasting Union: The metaverse and web3.0 creating value in the future digital economy

Podcast DNO - Digitale Neuordnung: Metaverse einfach erklärt

SWR Barcamp: Metaversum - das steckt hinter dem Hype

Aktiv auf folgenden Kanälen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de