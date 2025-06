Bertram is a product person mixed with some strategy & UX.

Biografie Bertram Gugel begleitet den Entwicklungsprozess von Produkten an der Schnittstelle von Film, TV und Internet. Als Head of Product Management bei ARD Online verantwortet er die Produktkonzeption und Produktstrategie der ARD Mediathek und ARD-Audiothek und trägt so zum gemeinsamen Verständnis der Produkte, der Vision, der Roadmap und den Zielen bei. Er hat Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig studiert und sowohl als unabhängiger Berater als auch für Axel Springer und die Deutsche Telekom gearbeitet. Seit 2005 analysiert Bertram Gugel in seinem Blog, in Publikationen und Vorträgen die Chancen und Möglichkeiten von Videoangeboten im Internet sowie Trends und Entwicklungen der online Videoindustrie. So arbeite ich für den SWR Wir gestalten die digitalen Plattformen für die ARD. Als Speaker im Einsatz Gugelproductions: Vorträge und Workshops Aktiv auf folgenden Kanälen Blog

X Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de