per Mail teilen

Wenn es um die schönste Nebensache der Welt geht, es emotional wird und alle mitfiebern – dann ist Benjamin Wüst als Moderator und Sportreporter mittendrin. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht.

Biografie

Sport, vor allem Fußball ist immer schon sein Hobby. Als Teenager hat er angefangen für Zeitungen über Fußballspiele zu schreiben und Fotos zu machen. Jetzt ist er in der Welt unterwegs, um bei Sportgroßereignissen für die ARD zu berichten. Da der Sport stets das Hobby war, hat Benjamin Wüst (Jahrgang 1982) Politikwissenschaften, Psychologie und Philosophie studiert. Parallel hat er jahrelang für die Deutsche Welle im Hörfunk und den Bonner General-Anzeiger gearbeitet, ehe er 2009 ein journalistisches Volontariat im SWR machte.

So arbeite ich für den SWR

Meistens bin ich für „SWR Sport“ im Einsatz. Als Moderator unserer Sportsendungen, als Presenter eines youtube-Formats oder auch als Storymacher. Aber auch bei den Fernsehnachrichten arbeite ich regelmäßig als Reporter. Brauchen Redaktionen für ein ARD-oder SWR-Extra Verstärkung bin ich am Start – als Reporter oder Moderator. Seit 2011 bin ich Teil des ARD-Skisprungteams (Storymacher, Interviewer) und seit vielen Jahren auch bei Olympia und Fußball-Großereignissen dabei.

Und wenn ich nicht im Dienst bin ...

… bin ich auf keinen Fall in den sozialen Medien, leider trotzdem zu viel am Handy, aber vor allem super gern zuhause und mit meinen Kindern und meiner Frau in unserem riesigen Garten. Könnte auch sein, dass ich gerade meine Aquarien pflege, die Kaninchen füttere oder unser Haus renoviere.

Als Speaker im Einsatz

In Schulen und Sportvereinen

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de