Zuhören – ob analog oder digital – ist der beste Weg, um ins Gespräch und weiter zu kommen, wenn es um das Programm, das Unternehmen, die Chancen des Öffentlich-Rechtlichen geht.

Biografie

Anja Görzel, geb. 1963, ist seit Januar 2023 Leiterin der Hauptabteilung Kommunikation des SWR. Seit 2008 war sie in unterschiedlichen Leitungspositionen in Presse und PR im Südwestrundfunk beschäftigt, zuletzt als Abteilungsleiterin Presse und Public Affairs sowie stellvertretende Unternehmenssprecherin. Zuvor arbeitete sie im SWR als politische Redakteurin bei den Fernsehnachrichten. Sie war Moderatorin, Redakteurin und Reporterin bei den Vorgängersendern Südwestfunk (SWF) und Süddeutscher Rundfunk (SDR) in Baden-Baden und Mannheim im Fernsehen und Hörfunk. Ihr Volontariat machte sie 1990 beim Privatradio Antenne Niedersachsen in Hannover. Anja Görzel hat einen Magisterabschluss und studierte Politikwissenschaften, Allgemeine und Französische Literaturwissenschaften in Siegen und Paris.

So arbeite ich für den SWR

Als Kommunikationschefin entwickele ich Kommunikationsstrategien und bin verantwortlich für die interne und externe Unternehmenskommunikation im zweitgrößten Sender der ARD. Zur Hauptabteilung Kommunikation gehören die Abteilungen Presse und Public Affairs, Kommunikationsmanagement, Marketing sowie Markenführung und Design in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Als Speakerin im Einsatz

Kommunikationskongress Berlin

ARD Zukunftsdialog

DIHK-Medienausschuss

Sommerakademien des BdKom

Universität Stuttgart-Hohenheim, Universität Tübingen, Katholische Fachhochschule Freiburg etc.

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

…. streame ich am liebsten HBO-Produktionen, da diese in Themenentwicklung und Besetzung uns oftmals voraus sind - vor allem in Sachen Gender und Diversity…

