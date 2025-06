Was bewegt eine junge Zielgruppe? Wie bringt man diese Themen kurz und knackig in die sozialen Netzwerke? Und wie werden die Themen journalistisch verarbeitet? Mit mehrjähriger Erfahrung taucht Andrea Meisberger gerne mit Ihnen in Tiefen der sozialen Netzwerke und das damit verbundene journalistische Arbeiten ein.

Biografie Aufgewachsen ist Andrea Meisberger im Hochwald und hat am Gymnasium in Hermeskeil ihr Abitur gemacht. An der Universität Trier hat sie Politik- und Medienwissenschaften studiert. Schon während ihrer Schul- und Studienzeit hat sie zahlreiche Hospitanzen absolviert – darunter bei der SWR Landesschau Rheinland-Pfalz, OK54 Bürgerfernsehen Trier, dem Saarländischen Rundfunk sowie bei Donau3FM in Ulm. Seit 2017 arbeitet sie als multimediale Reporterin im SWR Studio in Trier. Dort hat sie gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen den Instagram-Kanal wirsindtrier aufgebaut. Mittlerweile folgen ihm mehr als 21.000 Menschen. So arbeite ich für den SWR Seit 2017 bin ich multimediale Reporterin im SWR Studio Trier und betreue als Key-Userin den Instagram-Kanal @wirsindtrier. Dort berichten wir für eine Zielgruppe zwischen 16 und 29 Jahren über aktuelle regionale Themen und erzählen die Geschichten spannender junger Menschen aus der Region Trier. Außerdem bin ich als Hörfunk- und Onlinereporterin unterwegs und berichte dort sowohl für die verschiedenen SWR-Programme als auch für unsere regionale Online-Seite. Zudem präsentiere ich auf SWR4 die Regionalnachrichten. Als Speakerin im Einsatz Jugendmedientag 2019

Wie wird für eine junge Zielgruppe berichtet? (Workshop) Und wenn ich nicht im Dienst bin ... … bin ich leidenschaftliche Läuferin. Ich habe schon ein paar Halbmarathons, beispielsweise in Bonn, Köln und Berlin hinter mir. Auch mein erster Marathon steht an. Aktiv auf folgenden Kanälen Instagram