Shorts – Kurzfilme und ihre Macher

Eine schreckliche Entdeckung, ein Goldfisch namens Lukas und ein Ritt auf einer Raketenkugel: Am Mittwoch, 4. Mai, startet SWRlive! in die Frühjahrsstaffel 2022.

Präsentiert werden Kurzfilm-Highlights von Filmemacher*innen aus dem Land. In vier Kurzfilmen zeigt sich die Bandbreite an Themen, die in diesem Format vermittelt werden kann. Abwechslungsreich und unterhaltsam erzählen die Macher*innen im Interview von ihren Inspirationen, den Herausforderungen und den Glücksmomenten, die die Produktion eines Kurzfilmes mit sich bringt.

Datum: Mittwoch, 4. Mai 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Vorverkauf: 8,00 Euro Ermäßigter Preis: 6,00 Euro Tickets kaufen Informationen Mitwirkende: Moderation: Celine Jost

Horst

Die kurze Komödie "Horst" von Wolf-Tassilo Sack basiert auf Kurzgeschichten des Berliner Kabarettisten Horst Evers. Chili-Marmelade, ein Blinddate, ein Goldfisch namens Lukas und sein Nachbar halten Horst ziemlich auf Trab. Es ist alles eine Frage des Geschicks, doch damit ist Horst nicht unbedingt gesegnet. Wolf-Tassilo Sack studierte Mediendesign an der Hochschule Mainz und arbeitet als Designer, Produzent und Gastdozent an der Hochschule Mainz.

A Life in the Future

Christopher will sich einfrieren lassen. In 500 Jahren die Zukunft erleben – das wär's! Seine Freundin Melanie ist wenig begeistert. Aber hat sie schon mal ernsthaft drüber nachgedacht? Dem Tod ein Schnippchen schlagen – und außerdem ist das Verfahren doch idiotensicher! Ein Leben in der Zukunft, wer träumt davon nicht? "A Life in the Future" lädt uns ein zu einem wilden Ritt auf der autonomen Raketenkugel. Danke Elon Musk und Tesla. Also Hände vom Lenkrad, einfach unterschreiben und ab geht die intergalaktische Fahrt mit Sydney LaFaire, Kristina van Eyck und Ben Reynolds – zum Gefrierpunkt des Lebens. Ein Film von Felix Schuch, Lukas Rinker und Carl V. Rossi.

Nicht weit raus

Der Kurzfilm "Nicht weit raus" von Beran Ergün erzählt von dem Extremschwimmer Miguel, der sich für sein Training zur Morgendämmerung ans Meer begibt. An diesem Tag ist die See rau und er hat Probleme, sich über Wasser zu halten. In seiner Angst macht er eine schreckliche Entdeckung. Der Film entstand im Rahmen des Wettbewerbs "Europa im Film", der sich auf Initiative des Auswärtigen Amtes und der Deutschen Filmakademie an der deutsch-protugiesischen EU-Ratspräsidentschaft ausrichtete. Im Fokus der Geschichte steht das Motiv der noch immer aktuellen Seenotüberquerung über das Mittelmeer, wobei der Film den Blick der europäischen Seite annimmt.

Sir Toby - Wanderlust - Into The Wild

Die Diplomdesignerin Jasmin Becela verbindet in ihrem Musikvideo "Sir Toby - Wanderlust - Into The Wild" Film mit 2D-Animation und visualisiert abstrakt die Abnabelung von Zuhause und die damit verbundenen Gefühle, Ängste und innere Verwirrung als Teil des Erwachsenwerdens: Entfernt vom Vertrauten machst du dich auf in die Fremde um das Fürchten zu lernen. Ein gespenstischer Wald mit unbekannten Kreaturen tut sich vor dir auf und verschluckt dich. Du gerätst von einer Gefahr in die nächste: Das Chaos wirbelt dich durch Hochs und Tiefs, macht Stationen in allen Elementen und vermengt Gut mit Böse. Nur um festzustellen, dass du am Ende wieder bei dir selbst ankommst. Denn erst “in der Wildnis wirst du lebendig”.

Weitere Infos zur Veranstaltung

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 2G-Regelung statt. Es muss damit gerechnet werden, dass während der Veranstaltung eine Maskenpflicht am Sitzplatz besteht (Stand: 28.03.2022).

Alle aktuellen Informationen zum Besuch der Veranstaltung und den geltenden Corona-Regelung finden Sie hier

Rollstuhlfahrer werden gebeten, ihre Tickets telefonisch (06131 929 21321) oder per Mail (info@swrservice.de) zu buchen. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, dass es sich um Karten für Rollstuhlfahrer handelt. Rollstuhlfahrer sowie Begleitpersonen erhalten eine Ermäßigung von 50%. Diese Regelungen gelten auch für Personen mit Beeinträchtigung, die ein „B“ im Schwerbehindertenausweis stehen haben.