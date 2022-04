Good Vibes Only – Saxophonquartett Mainz 04

Das Mainzer Saxophonquartett Mainz 04 stellt am Dienstag, 10. Mai, bei SWRlive! Titel aus dem neuen Studioalbum "Faces" vor. Klassische Stücke verbinden sich mit zeitgenössischem Jazz, poppigen Balladen und der Interpretation von bekannten Titeln aus der Rock- und Popgeschichte.

Datum: Dienstag, 10. Mai 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Vorverkauf: 8,00 Euro Ermäßigter Preis: 6,00 Euro Tickets kaufen

Johannes Lind, Kerstin Haberecht, Alexander Jung, und Steph Winzen wussten zu Beginn ihres Studiums an der Musikhochschule Mainz noch nicht, dass sie zu einer langjährigen Zusammenarbeit als Saxophonquartett zusammenfinden würden. Über 100 Auftritte und über zehn Jahre später hat sich das Saxophonquartett Mainz 04 als musikalischer Botschafter der Stadt Mainz in der Rhein-Main-Region einen Namen gemacht und spielt über die Landesgrenze hinweg bejubelte Konzerte.

Mit ihrem ersten Studioalbum "Faces" präsentiert das Quartett einen stilistischen Grenzgang ganz in der Tradition des Saxophons. Klassisch angehauchte Werke wie "la Référence" oder "Clouds" verbinden sich mit zeitgenössischem Jazz wie "Faces" und "Hunting Wobbits", wobei rockige Stücke wie "Reeds Of Steel And Glory" oder poppige Balladen wie "Lullaby For M" dazu Kontraste setzen. Hinzu kommen einige Perlen aus der Rock- und Popgeschichte wie "Smoke on the water" und "Englishman in New York", die garantiert für "good vibrations" sorgen.

Weitere Infos zur Veranstaltung

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der 2G-Regelung statt. Es muss damit gerechnet werden, dass während der Veranstaltung eine Maskenpflicht am Sitzplatz besteht (Stand: 28.03.2022).

Alle aktuellen Informationen zum Besuch der Veranstaltung und den geltenden Corona-Regelung finden Sie hier

Rollstuhlfahrer werden gebeten, ihre Tickets telefonisch (06131 929 21321) oder per Mail (info@swrservice.de) zu buchen. Bitte geben Sie bei der Bestellung an, dass es sich um Karten für Rollstuhlfahrer handelt. Rollstuhlfahrer sowie Begleitpersonen erhalten eine Ermäßigung von 50%. Diese Regelungen gelten auch für Personen mit Beeinträchtigung, die ein „B“ im Schwerbehindertenausweis stehen haben.