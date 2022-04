Jetzt erst recht! Kabarett mit Lea Hieronymus

Lea Hieronymus macht Comedy, aber nicht nur das! Rappen, tanzen, singen – für Lea kein Problem. Auf der Bühne zeigt sie in ihrer lockeren, unnachahmlichen Art, wie "lustig" geht und berichtet über die Probleme und Unwegsamkeiten im Leben einer Mittzwanzigerin. Am Donnerstag, 7. Juli, bringt die Mainzerin gute Laune in die Gonsberg Lounge.

Datum: Donnerstag, 7. Juli 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Mal rotzfrech und ordinär, mal bratzig und anzüglich Jetzt erst recht! Im Kabarett mit Lea Hieronymus erzählt die Künstlerin von alldem, was eine Mittzwanzigerin heute so umtreibt: das erste Date, die erste Liebe, aufwändig vorbereitete Clubbesuche, bei denen sich alles nur um Klamotten, Make-Up und hohe Schuhe zu drehen scheint, und die alltäglichen Probleme, mit denen man als junge Frau nicht nur im Internet konfrontiert wird. Lea Hieronymus tanzt, rappt, singt und erzählt ihre Geschichten "mal rotzfrech und ordinär, mal bratzig und anzüglich". Und sie verrät, wie es aus ihrer Perspektive hinter den Kulissen der Kleinkunst aussieht – wie sie sich in der stark von Männern dominierten Welt zurechtfindet, wie sie die Corona-Zeit als Künstlerin mit all den Einschränkungen erlebt hat und wovon sie noch träumt.