Feel it – CelloLand

Feel it – Schönheit und Melancholie mit wunderbarer melodischer Leichtigkeit gespielt: Diese Art der Musik bringt CelloLand am Donnerstag, 30. Juni, für SWRlive! in die Gonsberg Lounge. In einer Besetzung aus Violoncello, Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug und Gesang spielt CelloLand neben eigenen Kompositionen auch klassische Werke von J.S. Bach, Pablo Casals, Joseph Haydn, Franz Schubert und Jimi Hendrix. Gemeinsam mit Weltklasse-Kletterer Alexander Huber kombiniert er fulminante Filmausschnitte aus den Bergen mit seiner Cello-Musik.

Datum: Donnerstag, 30. Juni 2022 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: Gonsberg Lounge

Im Niedergarten 16

55124 Mainz

Lageplan Vorverkauf: 8,00 Euro Ermäßigter Preis: 6,00 Euro Tickets kaufen Informationen Mitwirkende: Moderation: Celine Jost

"Musik ist Balance und Sehnsucht." Kooperation mit Kletterer Alexander Huber Das Cello wird in diesem Konzert in großer Bandbreite vorgestellt, rein akustisch, klassisch und auch elektrisch. Burkard Maria Weber ist unter den Cellisten eine der großen kreativen Persönlichkeiten. Als Künstler ist es ihm wichtig, zeitgenössische Musik in neue Klang- und Ausdrucksformen zu übersetzen. Neben Konzerten produziert er auch Musikfilme wie "Concerto Vertical". Musik und klettern - beides kombiniert Weber gemeinsam mit dem Weltklasse-Kletterer Alexander Huber. An diesem Abend erleben wir Cello-Musik in Verbindung mit fulminanten Filmausschnitten. Die Musiker Burkard Maria Weber (Violoncello und E-Cello), Alexander Lützke (Gitarre), Michael Heise (Kontrabass), David Mette (Schlagzeug), Karien Anna Weber (Gesang) - präsentieren eigene Kompositionen, Erik Satie, Gabriel Faure, Camille Saint Seans und Jimi Hendrix.