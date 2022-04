Alles neu macht der Mai - SWRlive! ist zurück in neuem Gewand

Mit der Kulturveranstaltungsreihe SWRlive! bringen wir ab Mai Kurzfilme, Konzerte, Lesungen und Kabarett in die Gonsberg Lounge in Mainz. Ein Goldfisch namens Lukas hält seinen Besitzer auf Trab, atemberaubende Naturaufnahmen, die auf jazzige Saxophonklänge folgen, ein Literaturgespräch unter dem Hashtag #bookstagram und Rap und Comedy in rasanter Mischung: Das wird vielfältig und rheinland-pfälzisch – SWRlive! zeigt, was die Nachwuchskünstler*innen aus dem Südwesten zu bieten haben.

Dazu Landessenderdirektorin Ulla Fiebig

Ulla Fiebig ©SWR/Thomas Ernst SWR Thomas Ernst

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe SWRlive!-Besucher*innen,

Kultur und Regionalität – beides hat eine große Bedeutung für den SWR Rheinland-Pfalz und soll in der neuen Staffel von SWRlive! noch stärker verknüpft werden. Vor allem junge Nachwuchskünstler*innen werden durch unsere Kulturveranstaltungen die Möglichkeit bekommen, sich in ihrer Heimat zu präsentieren.

Kultur ist immer auch regional verwurzelt. Ich selbst war viele Jahre als Reporterin für den SWR im Land unterwegs und weiß daher, welch großes Potenzial in Rheinland-Pfalz steckt. Als neue Direktorin des SWR Landessenders in Mainz ist es mir wichtig, Ihnen – unserem Publikum – attraktive inhaltliche Angebote zu machen.

Ich mag Kreativität und Offenheit für Neues – für beides steht auch SWRlive! Als Ihr öffentlich-rechtlicher Sender ist es unsere Aufgabe und unser Wunsch, die Ideen und das Können der Menschen im Südwesten der Öffentlichkeit zu zeigen. Von Interviews mit Filmemacher*innen über Literaturgespräche, außergewöhnliche Jazzkompositionen bis hin zu Comedy - die neue Staffel ist abwechslungsreich und hat viel zu bieten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei diesen vielfältigen Kulturveranstaltungen mit Künstlerinnen und Künstlern aus Rheinland-Pfalz.

Ihre

Ulla Fiebig