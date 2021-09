AUSVERKAUFT - Heinz Rudolf Kunze: Wie der Name schon sagt

Heinz Rudolf Kunzes Programm "Wie der Name schon sagt" ist alles, was den Musiker ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs. Am Donnerstag, 30. September, ab 19 Uhr empfängt Kunze sein Publikum im SWR Studio Kaiserslautern.

Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Datum: Donnerstag, 30. September 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Einlass: 18:00 Uhr Ort: SWR Studio Kaiserslautern

Emmerich-Smola-Platz 1

67657 Kaiserslautern

Kaiserslautern Lageplan Preis: 10,00 Euro Ermäßigter Preis: 8,00 Euro

Über Heinz Rudolf Kunze Heinz Rudolf Kunze gehört seit fast 40 Jahren zu den wichtigsten politischen Songschreibern und Rockpoeten des Landes. In diesem Jahr feiert er sein großes Jubiläum und wird neben einem neu aufgenommenen Best-of-Album, das all seine großen Hits ins Jahr 2021 holt, auch wieder live auf der Bühne stehen. Das Programm bildet die Essenz aus 46 Studioalben, zahlreichen Büchern und unzähligen Konzerten. Und es gewährt den Fans einen Blick in das "Arbeitszimmer" eines der berühmtesten Songschreiber Deutschlands. Ticketvorverkauf Der Kartenvorverkauf startet am 27.8. über:

Südwestrundfunk, Telefon: 0631 36228 395 65

E-Mail: kaiserslautern@SWR.de

Buchhandlung Thalia Kerststraße 9 – 15, 67655 Kaiserslautern

Telefon: 0631 36219814 Corona-Regelungen Aufgrund der Corona-Situation sind für alle Veranstaltungen Kartenreservierungen notwendig. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Änderungen oder ggfs. auch Absagen bleiben dem SWR jederzeit vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltungen ist, dass Sie als Besucher, sowie Ihre Begleitperson/en frei von Symptomen bezüglich COVID-19 sind, negativ getestet, geimpft oder genesen sind und die entsprechenden Nachweise mit sich führen und vorzeigen können. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veranstaltungshinweise in der örtlichen Presse.